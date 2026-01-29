Когда полиция имеет право принудительно доставить мужчину в ТЦК без повестки: объяснение юриста

Принудительная доставка военнообязанных в территориальные центры комплектования не является универсальным механизмом. Оно не может применяться без законных оснований.

Об этом рассказала военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Диана Терновая для "РБК-Украина".

Когда полиция имеет право принудительно доставить мужчину в ТЦК без повестки?

Как отмечает юрист, если лицо не нарушало правил воинского учета и не находится в розыске, единственным законным способом вызова в ТЦК является вручение повестки.

По словам Дианы Терновой, закон позволяет принудительную доставку только в четко определенных случаях. Речь, в частности, о ситуации, когда человек совершил административное правонарушение в сфере воинского учета, находится в розыске или препятствует выполнению законных требований правоохранителей. Также законодательство предусматривает возможность доставки в ТЦК в случае отсутствия военно-учетных документов при проверке или отказа получить повестку при участии полицейского. В других случаях принудительная доставка является незаконной.

Полиция не имеет таких полномочий. Обычно это манипулирование с акцентом на то, что человек имеет неактуальное или отсутствующее ВЛК. Полицейский не является субъектом, который направляет на медицинский осмотр – это исключительное право начальника ТЦК и СП,

– объяснила Тернова.

Кто может получить отсрочку в 2026 году?