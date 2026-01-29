Коли поліція має право примусово доставити чоловіка до ТЦК без повістки: пояснення юристки

Примусове доставлення військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування не є універсальним механізмом. Воно не може застосовуватися без законних підстав.

Про це розповіла військова юристка ЮК "Приходько і партнери" Діана Тернова для "РБК-Україна".

Коли поліція має право примусово доставити чоловіка до ТЦК без повістки?

Як зазначає юристка, якщо особа не порушувала правил військового обліку та не перебуває у розшуку, єдиним законним способом виклику до ТЦК є вручення повістки.

За словами Діани Тернової, закон дозволяє примусове доставлення лише у чітко визначених випадках. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли людина вчинила адміністративне правопорушення у сфері військового обліку, перебуває у розшуку або перешкоджає виконанню законних вимог правоохоронців. Також законодавство передбачає можливість доставлення до ТЦК у разі відсутності військово-облікових документів під час перевірки або відмови отримати повістку за участю поліцейського. В інших випадках примусове доставлення є незаконним.

Поліція не має таких повноважень. Зазвичай це маніпулювання з акцентом на те, що людина має неактуальне або відсутнє ВЛК. Поліцейський не є суб'єктом, який направляє на медичний огляд – це виняткове право начальника ТЦК та СП,

– пояснила Тернова.

Хто може отримати відстрочку у 2026 році?