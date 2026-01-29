Укр Рус
29 січня, 15:20
Коли поліція має право примусово доставити чоловіка до ТЦК без повістки: пояснення юристки

Юлія Харченко
Основні тези
  • Поліція має право примусово доставити чоловіка до ТЦК лише у випадку адміністративного правопорушення у сфері військового обліку, розшуку або перешкоджання правоохоронцям.
  • Примусове доставлення можливе також за відсутності військово-облікових документів під час перевірки або відмови отримати повістку за участі поліцейського.

Примусове доставлення військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування не є універсальним механізмом. Воно не може застосовуватися без законних підстав.

Про це розповіла військова юристка ЮК "Приходько і партнери" Діана Тернова для "РБК-Україна".

Коли поліція має право примусово доставити чоловіка до ТЦК без повістки?

Як зазначає юристка, якщо особа не порушувала правил військового обліку та не перебуває у розшуку, єдиним законним способом виклику до ТЦК є вручення повістки. 

За словами Діани Тернової, закон дозволяє примусове доставлення лише у чітко визначених випадках. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли людина вчинила адміністративне правопорушення у сфері військового обліку, перебуває у розшуку або перешкоджає виконанню законних вимог правоохоронців. Також законодавство передбачає можливість доставлення до ТЦК у разі відсутності військово-облікових документів під час перевірки або відмови отримати повістку за участю поліцейського. В інших випадках примусове доставлення є незаконним.

 Поліція не має таких повноважень. Зазвичай це маніпулювання з акцентом на те, що людина має неактуальне або відсутнє ВЛК. Поліцейський не є суб'єктом, який направляє на медичний огляд – це виняткове право начальника ТЦК та СП, 
– пояснила Тернова.

Хто може отримати відстрочку у 2026 році?

  • У 2026 році відстрочку від мобілізації надають окремим категоріям військовозобов'язаних, визначених статтею 23 Закону України №3543. Оформлення відстрочки здійснюється переважно в електронному форматі через застосунок Резерв+, що підтверджує статус без особистого звернення до ТЦК.

  • В Україні спростили оформлення відстрочок. Тепер їх також можна оформити в ЦНАПах. Понад 600 тисяч осіб отримають автоматичне продовження відстрочок, без необхідності відвідувати ТЦК.

  • В Україні планується забронювати від мобілізації всіх енергетиків та комунальників для відновлення енергетики після атак з боку Росії. Для окремих компаній вже напрацьоване рішення щодо бронювання 100% персоналу для пришвидшення ремонтів мереж та підстанцій.