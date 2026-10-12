Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Как будет проходить выезд?

Отныне под действие этого решения подпадают 130 улиц и ряд других объектов города. Процесс выезда семей будут координировать местные военные администрации, полиция и спасатели. К работе также привлечена служба по делам детей.

Несовершеннолетних будут вывозить исключительно в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или законных представителей. Специалисты будут контролировать процесс на всех этапах: от момента сбора до прибытия в пункты приема и дальнейшего расселения в более безопасные регионы.

Все решения принимаются с одной целью – не допустить новых жертв среди детей,

– отметил Вадим Филашкин, глава Донецкой ОГА.

Чиновник призвал местных жителей не откладывать выезд, ведь ситуация с безопасностью в регионе постоянно ухудшается. Ждать, пока опасность дойдет прямо до порога дома, – это слишком большой риск для жизни.

Напомним, Россия продолжает постоянный террор над городом. В частности, утром 8 октября россияне нанесли удар по автобусам в Краматорске, в результате чего погибли 33 человека, еще 18 получили ранения. В результате атаки загорелись два автобуса и открытая территория, транспортные средства сгорели дотла.