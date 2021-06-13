Из Украины депортируют лишь несколько десятков и исключительно по решению суда. Один из них – 28-летний гражданин Индии. Он месяцами отчаянно убеждал правоохранительную систему в своем желании поселиться в Украине. Однако пограничники доказали, что мужчина лукавит, ведь имели аргументы.

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Что известно об индусе

В сопровождении пограничников мужчина в Бориспольском аэропорту общаться с журналистами категорически отказывался. Уже через несколько часов человек окажется в индийской столице, откуда еще в 2017 году и началось его путешествие в зажиточную Европу.

Именно тогда 24-летний житель города Амритсар индийского штата Пенджаб решил "искать счастья за рубежом". Шансы у него все-таки были. В Британии, Соединенных Штатах, Канаде и Евросоюзе проживает многомиллионная диаспора из Пенджаба. Преимущественно сикхи.

Справка. Сикхи – это представители религиозного течения, которое объединяет индуизм, буддизм и ислам. У них особый стиль одежды, здоровый образ жизни и всего 2 фамилии: женское Каур, то есть львица, и мужское – Сингх, что значит лев.

Как индус попал в Украину

Самолет из Минска с туристом приземлился в "Борисполе" 6 мая 2017 года. Уже 14 июня на Львовщине при попытке попасть в Польшу его задержали пограничники. Украина отнеслась к путешественнику не слишком строго. Обратившись за защитой, он за 6 месяцев покинул миграционный пункт и спокойно жил в стране.



Индус несколько лет прожил в Украине / Фото 24 канала

Он не покинул мечту о Евросоюзе, поэтому испытал судьбу во второй раз. По словам индуса, он приобрел у земляка чужой паспорт. Понимая, что рискует, на этот раз ограничился Арменией.

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Обнаружили поддельный паспорт

Однако уже в аэропорту "Борисполь" пограничники поняли, что перед ними стоит другой человек. Поэтому вердикт суда – выдворение в страну происхождения.

Ему было выдано свидетельство на возвращение. После чего особа сообщила, что он категорически отказывается возвращаться на родину, мотивируя это тем, что он хочет остаться в Украине,

– пояснил начальник отдела ОКПП "Киев" Александр Почкун.

Полтора года апелляций и еще 2 просьбы о статусе беженца – не помогли. Его отправили домой рейсом 321 "Киев-Дели".



Индуса отправили в Дели / Фото 24 канала

О возвращении домой

Принудительное выдворение – процедура сложная и недешевая. Причем в любой стране мира. Но для самого иностранца она еще и довольно унизительна. Ведь, как того требуют международные правила, к особо агрессивным "клиентам" конвойные применяют специальные средства.

Обычно, это ремни, ограничивающие движения, а также защитный шлем, чтобы конвоируемый не смог травмировать себя и окружающих. Однако на этот раз обошлось без шлема. Пассажир оказался спокойным. Видимо, чувствовал, что упустил целых 4 года жизни исключительно по собственной вине.

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