Приобретение международным горно-металлургическим холдингом "Метинвест" "Покровской угольной группы" (Донецкая область) является позитивным шагом для региона присутствия предприятия и Украины в целом, так как это создаст дополнительные рабочие места и снизит зависимость страны от импорта коксующегося угля.

Такое мнение высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Это очень позитивный шаг. Он принесет пользу и "Метинвесту", и региону присутствия этого предприятия, и Украине в целом. Начиная с 2014 года, после того, как Украина временно потеряла доступ к шахтам, добывающим коксующийся уголь, в Украине постоянно ощущается дефицит этого товара. Очень важно, чтобы предприятие работало по максимуму, загружало свои мощности и обогатительные фабрики. Это даст работу людям в регионе, а также загрузит смежные отрасли и обеспечит Украину дефицитным на сегодня сырьем", – сказал Каленков.

Он также отметил, что данное приобретение является позитивным сигналом для иностранных инверторов также рассматривать этот регион для инвестиций.

"Кроме позитивного эффекта для людей, проживающих в этом регионе, это также очень хороший сигнал для иностранных инвесторов. Дело в том, что "Метинвест" уже давно глобальная компания, за которой следят иностранные инвесторы, и для них будет очень хорошим сигналом приобретение этой компанией предприятия на территории, непосредственно прилегающей к линии размежевания. Это говорит об уверенности и Украины, и украинских крупных компаний в том, что эти регионы будут развиваться и у нас будет мир и спокойная обстановка. Это хороший сигнал для других инвесторов также рассматривать этот регион для инвестиций", – отметил он.

Как сообщалось, ранее "Метинвест" приобрел дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля – компании "Покровская угольная группа", тем самым увеличив эффективную долю владения группы до уровня контрольной.

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

Совместно данные предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и последующую реализацию в виде угольного концентрата. Они расположены на границе Днепропетровской и Донецкой областей в непосредственной близости к коксохимам группы. Все приобретенные активы находятся на подконтрольной Украине территории.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, используемый для производства металлургического кокса. По состоянию на 1 января 2019 года минеральные ресурсы и запасы шахтоуправления "Покровское" по методике JORC составляли 248 млн тонн и 151 млн тонн соответственно, что достаточно для обеспечения производства минимум на 30 лет.

Свято-Варваринская обогатительная фабрика – одно из крупнейших обогатительных предприятий в Украине. Проектная мощность обогащения составляет около 8 млн тонн рядового коксующегося угля в год