Приоритетом для собственной команды и всех политических сил и ветвей власти на ближайшие 5 лет является рост благосостояния общин и жителей Хмельницкой области.

Об этом в интервью заявила председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк.

По ее словам, ее команда начала свою работу по анализу всех имеющихся программ в области и определила вместе с распорядителями средств эффективность программ и потребности региона.

В частности, Виолетта Лабазюк отметила, что для Хмельнитчины крайне важно сохранить программу "Питьевая вода". Украина является дефицитной страной по уровню обеспечения чистой питьевой водой населения и Хмельнитчина не является исключением. При этом, отметила Лабазюк, проблема усугубляется и из-за изменения климата, мелеют реки и озера, вода исчезает из колодцев. Люди и общины не способны самостоятельно решить такую глобальную проблему. Она подчеркнула, что рассчитывает на возобновление этой программы до конца 2021 года.

Также среди приоритетов Виолетта Лабазюк отметила поддержку малых фермеров, которые обрабатывают до 20 га земли и семейных молочных ферм. На 2021 год, по ее словам, программа поддержки составит 5 млн грн. А для малого и среднего бизнеса планируем продолжить поддержку, обеспечив кредитование в среднем под 8% через региональный фонд поддержки предпринимательства.

По словам председателя Хмельницкого областного совета, в приоритетах также молодежь и образование. В области действует программа "Молодежь Хмельницкой области", призванная способствовать молодежным инициативам. Также в Хмельницкой области стартовал фестиваль профессий для популяризации профессионально-технических специальностей и помочь ученикам сделать свой выбор профессии, в том числе на основе потребности экономики в профессиях. Сегодня все отрасли испытывают острую нехватку квалифицированных рабочих, которые иногда зарабатывают больше, чем юристы или экономисты с высшим образованием, отметила Виолетта Лабазюк.

Глава областного совета также добавила, что выступила с инициативой привлечь благотворительные средства для организации добровольного страхования медицинских работников в области, благодаря чему удалось собрать 700 тысяч гривен и обеспечить страховкой около двух тысяч медиков. Если пандемия будет набирать обороты, этот вопрос будет подниматься и для страхования педагогов.

Виолетта Лабазюк отметила, что в условиях ограниченных ресурсов крайне важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы. По ее инициативе был начат аудит коммунальных учреждений и предприятий, которые подчинены областному совету. Были выявлены нарушения и злоупотребления, которые стали основанием для обращения в правоохранительные органы.

Напомним, Виолетта Лабазюк вошла в сотню самых перспективных политиков Украины.