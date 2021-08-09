Об этом в эфире 24 канала рассказал член Автомайдана и юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько. Закончился этап собеседований на проверку добропорядочности – из более 30 кандидатов осталось всего двое, то есть почти все ее не прошли. По словам юриста, проблема заключается в самой процедуре, поскольку каждая из сторон в конкурсной комиссии имеет блокирующий голос.

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Поскольку представители от международных партнеров блокировали тех кандидатов, которые имели негативный шлейф, а представители от Верховной Рады блокировали всех, кто был связан с борьбой с коррупцией – детективов НАБУ, прокуроров САП – фактически осталось всего 2 кандидата. Вадим Валько добавил, что очевидно, что власть взяла паузу, поскольку не понимает, смогут ли они с кем-то из этих кандидатов договориться.

Мне кажется, что власть пока не понимает, что делать дальше. Есть вариант с тем, что этот конкурс может быть отменен через Окружной админсуд Киева, который должен быть ликвидирован, соответствующий законопроект подали. Это также одна из точек торгов между властями и ОАСК,

– сказал юрист ЦПК.

Валько: Многое решит поездка в США

Избрание в прозрачном конкурсе нового руководителя Антикоррупционной прокуратуры является одним из обязательств Украины относительно визовой либерализации и соглашения с МВФ в частности. По словам Вадима Валько, много вопросов, вероятно, развяжет поездка президента в США. Вполне возможно, что вопрос конкурса в САП до соответствующего периода не будет разблокирован.

Справка. Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты 30 августа. Президента Украины пригласил в Вашингтон непосредственно сам президент Джо Байден во время телефонного разговора в июне.

"Конкурс на руководителя Антикоррупционной прокуратуры – это топ приоритет как для США, так и для Европейского Союза и послов G7. Власть должна четко понимать, что этот конкурс под самым придирчивым вниманием всех международных партнеров и сделать здесь что-то, что будет противоречить предыдущим договоренностям, это значит поставить если не точку, то три точки в вопросе двусторонних отношений", – сказал Вадим Валько.

Юрист ЦПК о конкурсе в отношении руководителя САП: смотрите видео