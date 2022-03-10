Нужно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Об этом министр обороны сообщил во время обращения.

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Прежде всего это Мариуполь, города на Сумщине, Харьковщине, некоторые пригороды Киева. А также доставка гуманитарных грузов,

– сказал Алексей Резников.

Глава Минобороны отметил, что делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово.

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