Нужно организовать гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Об этом министр обороны сообщил во время обращения.
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Прежде всего это Мариуполь, города на Сумщине, Харьковщине, некоторые пригороды Киева. А также доставка гуманитарных грузов,
– сказал Алексей Резников.
Глава Минобороны отметил, что делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово.
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