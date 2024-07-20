Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, что партия Урсулы фон дер Ляйен выиграла на выборах в Европарламент на лозунгах, что странам ЕС нужно быть евроцентричными и украиноцентричными. Во время политической гонки она всегда связывала эти две вещи.

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Инициативы Урсулы фон дер Ляйен

Основной задачей партии Урсулы фон дер Ляйен на следующие 5 лет является интеграция нескольких стран в ЕС.

Она назвала своим приоритетом вступление Украины, Молдовы и Грузии в Европейский Союз,

– сказал Алексей Буряченко.

По его мнению, членство мотивированной Украины и Молдовы в Евросоюзе является реалистичной перспективой. Президент Еврокомиссии, понимая значение и роль Украины в будущей системе безопасности Европейского Союза, конструктивно проконтролирует все процессы членства нашей страны в ЕС.

Очень хотелось бы успеть интегрироваться в Европейский Союз во время пребывания в должности Урсулы фон дер Ляйен,

– отметил политолог.