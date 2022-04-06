Проект соответствующего постановления уже зарегистрировали. Надеются, что этот вопрос будет рассмотрен уже на следующем заседании. Об этом сказал заместитель главы комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике Ярослав Юрчишин в эфире 24 канала.
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По его словам, этим постановлением признается, что "рашисты осуществляют геноцид украинского народа".
Впоследствии судебные действия могут проводить на территории Украины. Если это нереально, то в действие вступает интернациональный трибунал ООН.
Нам следует добиваться фактически уничтожения влияния России на международном уровне. Решение Международного суда ООН о признании действий России геноцидом – это будет приравнение к режиму Гитлера, на который сейчас равняется Путин,
– отметил Юрчишин.
О чем говорится в постановлении ВР относительно признания геноцида
- Согласно тексту документа, его подали с учетом того, что Россия прибегла к умышленным действиям, направленным на уничтожение украинской нации.
- В проекте постановления отмечается, что Россия является государством-продолжателем СССР, ответственным за геноцид (Голодомор) 1932 – 1933 годов и депортацию крымскотатарского народа 1944 года. А также называют нынешний политический режим в Москве нацистским по своей сути.
- Кроме того, примут во внимание и многочисленные доказательства военных преступлений России в Буче, Волновахе, Ирпене, Мариуполе, Ахтырке, Харькове, Чернигове и многих других местах на территории Украины.
Геноцид украинской нации: в ВР зарегистрировали постановление о преступлениях России – смотрите видео