Как рассказал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, наземного наступления врага нет, ситуация контролируемая. Передвижение по области свободно, люди стараются восстанавливать экономику и максимально помогать армии.

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Защита от ракет

Впрочем, угроза ракетных ударов оккупантов до сих пор существует, поэтому области необходима защита от вражеских снарядов.

Пришлите мне, пожалуйста, больше ПВО, ракет и больше снарядов,

– попросил Ким.

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