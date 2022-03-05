В пресс-службе Верховной Рады объяснили, что в скором времени заработает сайт fightforua.org. Инструкцию, как присоединиться к Интернациональному легиону, уже обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Обратите внимание Как присоединиться к Интернациональному легиону: инструкция от Генштаба ВСУ

Иностранцам, которые готовы помочь Украине давать отпор оккупантам и присоединяться к рядам Интернационального легиона территориальной обороны, не нужны визы.

Владимир Зеленский в одном из обращений подчеркивал, что иностранцев, которые захотят бороться здесь за европейские ценности, Украина обеспечит оружием и всем необходимым.

Количество желающих вступить в соответствующий легион превысило все ожидания. От иностранцев получили около 2 тысяч звонков только в первый день после заявления Президента Украины.

Как вступить в интернациональный легион / Инфографика 24 канала

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