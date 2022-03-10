Венесуэла является одной из немногих стран, поддерживающих Россию в ее агрессии и зверствах по отношению к Украине. Союзник главы Кремля Николас Мадуро заговорил о Третьей мировой.
В то же время Венесуэла может увеличить добычу нефти для США взамен российскому импорту
Мадуро заявляет об угрозе ядерной войны
Президент Венесуэлы 9 марта назвал "санкции в отношении экономик отдельных стран предпосылками для перерастания ситуации в вооруженный конфликт всемирного масштаба".
Есть реальная опасность, что в современном мире начнется ядерная война. Венесуэла бьет в набат!
– написал он.
Политик считает, что Третья мировая война уже началась, а ее первая фаза носит экономический характер. По мнению Мадуро, санкции, эмбарго, неопределенность с поставками нефти, топлива, железа, пшеницы, удобрений, риса, сырья в целом, неопределенность с ценами на продовольствие, сырье, энергоресурсы, а также с использованием валют, финансовых систем являются признаками глобального противостояния.
Приспешник Путина призвал Запад отказаться от дальнейших санкций против России и пригрозил, что это "может поставить под угрозу существование человечества и планеты в случае ядерной войны".
Заметим, что такое заявление Мадуро сделал на фоне переговоров с США по увеличению добычи нефти для этой страны.
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