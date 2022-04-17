Работы в "Приват24" начнутся в 23:00 17 апреля. И продлятся до 8:00 18 апреля. Во время проведения работ приложение и web-версия "Приват24" будут недоступны.

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В "Приватбанке" регламентные работы объяснили необходимостью для безопасной и качественной работы сервисов.

Кроме того, в банке предупреждают, что в течение дня 18 апреля возможны временные перебои "Приват24" в процессе стабилизации работы сервисов.

Что касается банкоматов и платежных терминалов, то они будут работать без изменений – средства можно будет снять.

Это не впервые "Приватбанк" проводит работы в "Приват24". Предыдущие были за неделю до этого – в ночь на 11 апреля. Однако тогда возникли проблемы, на решение которых понадобилось больше времени. Поэтому приложение полноценно заработало аж 12 апреля.