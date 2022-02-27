Для того чтобы перевести деньги на нужды ВСУ, в Приват24 нужно выбрать Сервисы – Добро – Помощь ВСУ. А уже там выбрать счет Бонус+.

Важно ЕС и США решили отключить российские банки от SWIFT

"Добавим немного бонусов к нашей победе", – отметили в ПриватБанке.

Кроме того, в банке посчитали, сколько украинцы перевели 25-26 февраля на помощь ВСУ:

375 миллионов гривен (560 тысяч платежей) с карточек еПоддержка

785 миллионов гривен (900 тысяч транзакций) с личных карточек.

Напомним, перед тем ПриватБанк вводит каникулы для владельцев кредитных карт с 1 марта 2022 по 1 июня 2022. С 1 марта все без исключения кредитные карты переходят на льготные условия договора, под 0,00001%, и без обязательного минимального платежа.