Почти 8 лет Россия с неистовством безумного лемминга отрицала факт вторжения своих войск в Украину, и вдруг, судья Кировского районного суда в Ростове-на-Дону в приговоре, вынесенном по делу о посредничестве во взятке, упомянул о поставках продуктов питания "в воинские части Вооруженных Сил РФ", расположенные на территории так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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Россия признала очевидное

Тема раскрутилась настолько, что даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вынужден был в очередной раз промямлить мантру "настамнет". Но самое интересное не это.

То, что Россия является страной-оккупантом признано на международном уровне и тому есть огромное количество фактов, для использования в судебном порядке.

Но, в данном случае речь идёт о фактическом признании самой же Россией своего вторжения. Причём, признания на фактически государственном уровне – судом, в рамках следственных действий.

Во-первых, данный случай ярко демонстрирует то, что в России ложь вокруг своего отрицания участия в войне против Украины обросла таким огромным количеством слоев оговорок, что уже даже сами же россияне не способны контролировать проникновение в открытые источники правды.

Во-вторых, следует понимать вот какой момент. Это приговор суда. Приговор суда по результатам следствия. То есть, достаточно долгое время велись следствие, суд и был оглашён приговор по делу, которое просто не могло не попасть в поле зрения тех, кто контролирует проникновение подобной информации в открытый доступ и пресекает это на корню.

Что это было

Что же это получается, недоглядели? На мой взгляд, не совсем так.

В данном случае речь идёт о коррупционных схемах в ВС РФ, благодаря которым определённый круг людей обогащался. То, что в армии России тотальная коррупция и воровство – это общеизвестный факт. Но в настоящее время, из-за ухудшающейся экономической обстановки в России, коррупционер коррупционеру, без взаимной выгоды, не просто становится конкурентом – врагом.

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Очевидно, что фигурант кировского дела не делился с вышестоящими, а потому его и слили с потрохами. В свою очередь, под слив попало всё МО РФ, как непосредственный участник войны против Украины. То есть, посредством простого коррупционера на месте, был осуществлён довольно таки серьёзный удар по российской власти, инициировавшей войну против Украины.

То есть, в данном случае очевиден и фактор внутренней игры, особенно тех игроков, которых эпоха санкций и "процветания" в изоляции, изрядно поднадоели, равно как и нынешнее руководство РФ.

А потому, у этого признания точно имеется двойное дно. А когда есть двойное дно, то будет и продолжение.

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