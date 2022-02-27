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Российские оккупанты пытаются проводить атаки в воздухе, но они очень часто заканчиваются смертью пилотов. По вражеским самолетам и вертолетам работают системы ПВО, стингеры, а также украинские истребители.

Так, утром 26 февраля российские войска пытались с воздуха атаковать Хмельницкую область, однако самолет оккупантов сбили силы ПВО. После попадания в него ракеты самолет взорвался. У пилота не было никаких шансов выжить.

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