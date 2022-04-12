Об этом в эфире 24 каналу сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что сейчас в Украине идет мобилизация.

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Первоочередная задача

По словам Маляр, Верховный Главнокомандующий поставил задачу по количеству необходимых мобилизованных в ВСУ. Как она подчеркнула, такая информация секретна, однако полностью обоснована потребностями Вооруженных Сил.

"Первоочередной необходимостью является мобилизация и быстрая работа на фронте, поэтому призыв сейчас не выполнит главные задачи", – пояснила Маляр.

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