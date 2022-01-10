Все это нужно для того, чтобы мобилизовать своих граждан и повлиять на сознание других. Какие фейки об Украине распространяют российские медиа читайте в материале сайта 24 канала.

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Фейк №1 – "В Украине женщины взбунтовались из-за нового приказа Минобороны"

Воинский учет для женщин вызвал резонанс среди российских пропагандистов. Там появилась информация о том, что женщин в Украине якобы "при необходимости могут призвать куда угодно. Даже в десантно-штурмовые бригады на передовой Донбасса". Россиянам рассказывали, что соответствующий приказ якобы нужен для "накопления человеческого ресурса, которого не хватает из-за дезертиров", что, конечно, далеко от правды.

На самом деле, приказ Министерства обороны Украины вообще не о том, что кого-то будут забирать в армию или военкоматы будут преследовать уклоняющихся от службы девушек.

Простоять на учете без всяких собраний или учеб можно всю жизнь, пока в 60 лет с него не нужно будет сняться. Военный учет не означает, что женщину призовут выполнять военную обязанность. Это лишь формальная перепись людей, необходимая государству для понимания, кто и на каких должностях сможет быть эффективным и полезным во время войны – не только на фронте, но и в тылу.

Минобороны утвердило список специальностей и профессий женщин, которых будут брать на военный учет / Фото The Village

Фейк №2 – "Украина продалась США за право добычи сланцевого газа на Донбассе"

Российские пропагандисты снова дискредитируют идею добычи газа на Донбассе. И для этого используют старый забытый миф, к которому снова привязали американцев, якобы развязавших войну на Востоке Украины. Однако о незаконно аннексированном Крыме почему-то здесь уже и не вспоминают.

Следует знать: информационные вбросы Кремля начались после того, как компания Royal Dutch Shell по соглашению с ООО "Надра Юзовская" проводила поисково-разведочные работы по добыче энергоносителей на Юзовской площади, в том числе газа из нетрадиционных источников, в частности сланцевого.

По сравнению с углем и другими ресурсами, которые могут заменить импортное российское голубое топливо, сланцевый газ экологически более безопасен. Разработка нетрадиционных месторождений газа может изменить геополитическую ситуацию в Европе, в частности уменьшить влияние России.

Более того, после появления и широкого применения технологии добычи сланцевого газа в США и Китае, казалось, у Украины появилась реальная альтернатива российскому газу. Именно поэтому Москва стимулирует распространение информации об экологических рисках.

Россия борется за влияние в Европе / Фото из архива 24 канала

Политолог Максим Джигун отметил, что в одном комментарии в российских медиа "приплетаются и пленки Деркача – российского агента, и вопрос "Северного потока-2", и вопрос того, что американцы "развязали войну" на Донбассе". Он объяснил, что это все – проявления постправды Российской Федерации, которая использует информацию и свои СМИ как отдельный вид оружия для того, чтобы в первую очередь работать для внутреннего потребителя.

Подбирая полусырые, получерные факты, не соответствующие действительности и смешивая их (СМИ РФ – 24 канал) образовывают такую смесь. О Деркаче там рассказывается, что он в интересах Украины рассказывал о "схемах по нефти и газу". Но забывают сказать, что они действовали, в первую очередь, в интересах России, чтобы дискредитировать избирательный процесс. Почему-то именно тогда появилась эта информация. И тоже не указывают тот факт, что действовали они в интересах Игоря Коломойского, чтобы выпутать его из судебной тяжбы. Максим Джигун Политолог

Фейк №3 – "Киев попросил "республики Донбасса" поставлять уголь и электроэнергию"

Медиа России сообщали о том, что представители Украины в социально-экономической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе попросили рассмотреть поставки электроэнергии и угля из временно оккупированных территорий. Однако эта информация неправдива.

Представительница Украины в социально-экономической подгруппе Виктория Страхова изданию "РБК-Украина" сообщила, что факт обращения был не к боевикам, а к заместителю министра экономического развития России Сергею Назарову. Речь, в частности, не о поставках угля из неподконтрольной части Донбасса, а о поставках из Российской Федерации на Луганскую ТЭС.

Российская Федерация 1 ноября заблокировала поставки энергетического угля в Украину. Однако Луганская ТЭС не имеет физической возможности получать уголь по железной дороге, кроме как с территории России. Поэтому ее работа, от которой зависит энергообеспечение стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры, школ, детсадов, медицинских учреждений и т.п., а также теплообеспечение жителей города Счастье, оказалась под угрозой. 6 января 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину.

Луганская ТЭС / Фото Citynews

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Фейк №4 – "Украина хочет войны и штурм Крыма"

ФСБ РФ заявляла, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины направлялся в сторону Керченского пролива, не выполняя команды российской береговой охраны о необходимости сменить курс. "Заявок... на прохождение по Керчь-Еникальскому каналу украинской стороной подано не было", – отметили в ведомстве.

Однако в Минобороны Украины эту информацию назвали "очередным информационным упреком". Кроме того, пресс-служба ООС сообщила, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не заходило в чувствительные зоны".

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