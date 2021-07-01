Путаницу с цифрами по росту цен на продукты инфляцией все пропустили мимо ушей – непонятно, о каком периоде говорил Путин. Да и что хотеть от президента, если и премьер говорит про рост доходов вместо падения.
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А вот по вакцинной статистике пришлось оперативно вмешаться Голиковой. Путин сказал, что после прививки заболевают 10%. Не 10%, а 2,5%, – поправила его вице-премьер.
Народ и так прививаться не хочет
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А тут Путин – как антиреклама
Хотя президент, по сути, сказал то же, что медики: прививка защищает в 90% случаев.