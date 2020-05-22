Pro новости: Кличко об общественном транспорте Киева. COVID-19 в Украине
В выпуске программы "Pro новости" за 22 мая – Кличко просит сделать для столицы исключение с общественным транспортом. Утверждает, что те 15 больных на тысячу, это лишь из-за единичного случая массового заражения в Дарницком интернете для девочек. Коронавирусная эпидемия в Украине и не думает идти на спад, у нас опять за день более 400 больных.
Также в выпуске "Pro новости" на 24 канале:
Американский президент Дональд Трамп заявил сегодня о выходе Соединенных Штатов из так называемого соглашения об открытом небе. Причиной такого своего решения называет действия России.
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