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В доме мэра Киева Виталия Кличко провели обыски. У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких законных прав отобрать полномочия у главы столицы.
В выпуске "Pro новости" за 18 мая – между Израилем и Палестиной происходит обострение конфликта, который продолжается уже более полувека. В Верховной Раде уволили Максима Степанова, Владислава Криклия и Игоря Петрашко.
Источник:24 канал
В доме мэра Киева Виталия Кличко провели обыски. У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких законных прав отобрать полномочия у главы столицы.