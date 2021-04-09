В выпуске "Pro новости" за 9 апреля – в Украине резко растет заболеваемость COVID-19, несмотря на введение жесткого локдауна в различных областях. СНБО на предыдущем заседании ввел санкции против контрабандистов, но этого мало, ведь без судебных вердиктов они лишь частично решают проблему.

Также в выпуске: Россия начала откровенно угрожать Украине из-за слов Владимира Зеленского о том, что единственным действенным путем остановки войны на Донбассе является вступление в НАТО. В Кремле считают, что это приведет к необратимым последствиям для украинской государственности.