Pro новости: Путин не спешит отводить войска. Третья волна пандемии должна пойти на спад
В выпуске "Pro новости" за 30 апреля – президент России Владимир Путин не спешит, как обещал, отводить войска от границ Украины. Эксперты заявляют, что с наступлением тепла и майских каникул третья волна эпидемии COVID-19 пойдет на спад.
Источник:24 канал
Также в выпуске:
Адепты "русского мира" во временно оккупированном Донбассе разочарованы. Ведь они ждали, что их заберут хотя бы на седьмой год оккупации. Однако Путин не спешит это делать и опровергает причастность России к войне, которая продолжается на востоке Украины.
Поделиться новостью