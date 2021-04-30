В выпуске "Pro новости" за 30 апреля – президент России Владимир Путин не спешит, как обещал, отводить войска от границ Украины. Эксперты заявляют, что с наступлением тепла и майских каникул третья волна эпидемии COVID-19 пойдет на спад.

Также в выпуске: Адепты "русского мира" во временно оккупированном Донбассе разочарованы. Ведь они ждали, что их заберут хотя бы на седьмой год оккупации. Однако Путин не спешит это делать и опровергает причастность России к войне, которая продолжается на востоке Украины.