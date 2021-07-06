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В России – очередной рекорд смертности от коронавируса. Несмотря на то, что россиян активно прививают Sputnik V аж с декабря 2020 года – случаев COVID-19 фиксируют все больше.
В выпуске "Pro новости" за 6 июля – по результатам соцопросов от группы "Рейтинг" – Владимир Зеленский еще значительно опережает всех своих конкурентов. Появился ответ президента на петицию с требованием увольнения Олега Татарова.
Источник:24 канал
В России – очередной рекорд смертности от коронавируса. Несмотря на то, что россиян активно прививают Sputnik V аж с декабря 2020 года – случаев COVID-19 фиксируют все больше.