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На пленарном заседании Верховной Рады произошла потасовка между парламентариями из-за неоднозначных слов о партии ОПЗЖ. Нардепы Николай Тищенко и Илья Кива подрались и заблокировали трибуну.
Разочарование – такие впечатления бушуют в украинском обществе от встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Впрочем, это ошибка, ведь Украина не получила плохих новостей после саммита. Предпочтения украинцев кардинально изменились за последние годы в отношении наиболее дружественных стран. В частности, и в отношении России.
Источник:24 канал
На пленарном заседании Верховной Рады произошла потасовка между парламентариями из-за неоднозначных слов о партии ОПЗЖ. Нардепы Николай Тищенко и Илья Кива подрались и заблокировали трибуну.