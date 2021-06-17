Разочарование – такие впечатления бушуют в украинском обществе от встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Впрочем, это ошибка, ведь Украина не получила плохих новостей после саммита. Предпочтения украинцев кардинально изменились за последние годы в отношении наиболее дружественных стран. В частности, и в отношении России.