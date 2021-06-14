Также в выпуске:
Задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича неожиданно вывели к журналистам. Он рассказал, что за время пребывания в СИЗО, его вроде бы ни разу не били.
В выпуске "Pro новости" за 14 июня – в Брюсселе провели очередной саммит НАТО. На нем Украине вновь пообещали предоставить План действий по членству в Альянсе. Владимир Зеленский пытается реформировать судебную систему в Украине, однако в Верховной Раде его проект блокируют. Президент надеется, что за 2 года все изменится.
Источник:24 канал
Задержанного в Беларуси оппозиционера Романа Протасевича неожиданно вывели к журналистам. Он рассказал, что за время пребывания в СИЗО, его вроде бы ни разу не били.