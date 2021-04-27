В выпуске "Pro новости" за 27 апреля – Президент Украины Владимир Зеленский намерен изменить формат нормандских переговоров и включить новые страны. В партии "Слуга народа" все больше скандалов, в частности связанных с нардепами Николаем Тищенко и Евгением Шевченко.

Также в выпуске: По информации из СМИ, Верховная Рада намерена отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. В Офисе Президента заявили, что продолжительность его пребывания в должности будет зависеть от результативности работы.