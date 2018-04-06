Про гучні справи Холодницького і затягування справ НАБУ

Антикорупційний прокурор Назар Холодницький, який мав стати партнером НАБУ в розслідуванні гучних справ, виявився спільником багатьох фігурантів. Іншими словами – система з’їла прокурора, який мав її зламати.

Викриття Холодницького сталося після блискавичної спецоперації Національного антикорупційного бюро, яке в рамках розслідування встановила пристрій, який підслуховує, в акваріумі в кабінеті антикорупційного прокурора.



Жучок був підключений на початку лютого, а виявлений 6 березня. Встановлення та заміну записувальних пристроїв здійснював агент НАБУ під виглядом спеціаліста з догляду акваріумів. І через місяць, на п’ятій заміні записувальних пристроїв жучок був виявлений. При чому особлива майстерність агента НАБУ полягала в тому, що свої маніпуляції він робив у присутності співробітника охорони Холодницького.

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Виявлені факти лягли в основу скарги на адресу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка підписана главою НАБУ Ситником. Там згадується декілька епізодів втручання глави САП Холодницького в хід розслідувань з метою допомогти фігурантам проваджень уникнути відповідальності.



Директор НАБУ Артем Ситник



Ідеться про справи щодо нардепа Георгія Логвинського, бізнесмена Олега Бахматюка, мера Одеси Геннадія Труханова, екс-голови НАЗК Наталії Корчак та помічника Олега Ляшка Олександра Богачова, який пропонував хабар в о міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.

Так, було записано розмову Холодницького з депутатом від "Народного фронту" Логвинського, який проходить по трьох провадженнях НАБУ, в одному з них фігурує перша заступник Мін'юсту Наталія Бернацька.

Логвинський на записах питає про хід слідства у цих справах, на що Холодницький каже, що повністю контролює ситуацію і що повідомить Логвинського про подальші дії.



Далі Холодницький викликав прокурора у справі Сергія Козачину, який повідомив, що бачить підстави для повідомлення про підозру, після чого глава Спеціалізованої прокуратури, нецензурно лаючись, зажадав від підлеглого прийняти рішення у справах, які би гарантували потрібний Логвинському розвиток подій.

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Ще одне гучне прізвище, яке фігурує в поданні на Холодницького – це аграрний олігарх Олег Бахматюк, який користується прихильністю нинішньої влади як в частині компенсації податку на додану вартість, так і отриманні дотацій на свій бізнес.



Олег Бахматюк



Відносно Бахматюка та його компаній в НАБУ є дві справи. Перша – про надання Нацбанком в порушення норм законодавства стабілізаційного кредиту фінансовій установі Бахматюка "ВАБ Банк". Друга – про зловживання чиновників ДФС, що дозволило холдингу олігарха Авангард заволодіти 1 мільярдом начебто незаконного відшкодування ПДВ.



Холодницький вимагав у своїх підлеглих змінити підслідність цих справ та забрати їх від антикорупційного бюро, хоча тільки НАБУ підслідна стаття, за якою було відкрито провадження. Зрештою, 7 березня цього року Холодницький справді визначив підслідність цієї справи за поліцією.

Також в кабінеті Холодницького було записано його розмови щодо фактичного розвалу справи відносно глави агентства запобігання корупції Наталії Корчак. Вони вирішили повернути детективам НАБУ без свого погодження клопотання про виїмку в готелі у селі Шешори Івано-Франківської області, де проживала Корчак.



Наталія Корчак

Інша гучна справа, в якій відзначився Холодницький, стосується одіозного мера Одеси Труханова. Зокрема, як випливає з матеріалів НАБУ, попри достатні докази для повідомлення міському голові про підозру, Холодницький давав своїм підлеглим незаконну вказівку про непритягнення його до відповідальності.

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Ще ж і надто, Холодницький виявив обізнаність про графік переміщення осіб, які проходять по справі Труханова, що підтверджує факти його непублічного спілкування з ними.

Окремо варто зупинитися на ще одному епізоді, який закидають Холодницькому, – це його сприяння фігурантам справи щодо помічника Олега Ляшка на прізвище Богачов, який пропонував хабар в. о. міністра охорони здоров’я Супрун в змові з мером Вишневого Діковим.

Хабар мав полягати в наданні Супрун квартири у Вишневому в житловому комплексі "Акварелі 2". Зокрема, Холодницький попередив заступника директора ТОВ "Акварелі Девелопмент Холдинг" Сергія Кафтя про можливі обшуки, а також розголосив деталі провадження. Він підбурював забудовника до давання неправдивих свідчень, надав інструкції про те, що він має говорити під час допиту.



Сергій Кафтя



Холодницький у розмові з підлеглими повідомив, що Кафтя є його другом, а тому наказав своїм підлеглим покарати детективів НАБУ, які допитали Кафтя без його відома. Також Холодницький доручив своєму заступнику подзвонити судді та не розглядати клопотання НАБУ по цій справі.

Цікаво в цій історії те, що Кафтя, якого рятував Холодницький, є не просто заступником директора, а співзасновником компанії "Акварелі Девелопмент Холдінг", яка є забудовником житлового комплексу "Акварелі" – саме там збиралися дати хабар Супрун. Але виявилося, що і сам Холодницький має помешкання в цьому житловому комплексі у Вишневому.

Окрім того, поки Холодницький на початку своєї кар’єри працював у прокуратурі Київської області, він разом з сестрою розжилися землею в цій же Київській області, хоча ніхто з них у родині ніколи не займався бізнесом. Так, сумарно за Холодницьким значиться 24 сотки в місті Білогородка Києва-Святошинського району, а за його сестрою – ділянки ще на 26 соток в цьому ж районі.

Поведінка Холодницького не тільки кидає тінь на репутацію очолюваного органу – вона пояснює, чому чисельні справи НАБУ гальмувалися прокурором, який замість служіння закону та громадянам обрав особисті відносини з олігархами або друзями.

І саме тому з трибуни Ради Холодницького проводжали дружніми оплесками корумпованих фракцій БПП і "Народного фронту".

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Нагадаю, що я є членом профільного комітету, який неодноразово викликав на звіти Холодницького. І ми так і не почули зрозумілих відповідей на питання, чому підлеглі Холодницького ставали на бік олігарха Коломойського в справі авіаційного збору, який мав перераховуватися до бюджету, але осідав на рахунках бізнесмена. Або в справі Запорізького титано-магнієвого комбінату, де чомусь прокурори Холодницького "забували" додати оригінали платіжних документів, що грало на руку іншому олігарху Дмитру Фірташу. Або "Черкасиобленерго", яке знекровлювали люди Суркіса.



За кожною такою справою – сотні мільйонів наших грошей. Тому, очевидно, що очищення самих антикорупційних органів від зрадників має стати головною вимогою часу. Тільки так можна отримати чесну владу та добробут для українців.