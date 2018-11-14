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      Пробки в Киеве: город парализовало после первого снега – карта

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      Пробки в Киеве 14 ноября
      Пробки в Киеве 14 ноября / 24 канал

      В Киеве 14 ноября выпал первый в этом сезоне снег, что в свою очередь привело к ухудшению ситуации на дорогах – город сковали пробки, а на дорогах произошли дестяки ДТП.

      По состоянию на 11 утра, согласно данным онлайн-карт Google, пробки начинаются еще на подъезде к Киеву со стороны Вишневого, Петропавловской Борщаговки и возле метро "Теремки".

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      На правом берегу Киева пробки образовались на Подоле, в центре города возле станций метро "Университет" и "Золотые ворота". Транспорт не движется возле Бессарабского рынка и на бульваре Леси Украинки. Также автомобили стоят в районе метро "Арсенальная", на Воздухофлотском проспекте и на улице Вячеслава Чорновола.


      Пробки в Киеве 14 ноября – карта

      Из-за непогоды трудно передвигаться и по основным столичным мостам – Северному мосту, мосту Патона, Южному и Дарницкому мостам.

      Непогода спровоцировала десятки аварий. Это, в свою очередь, стало причиной отклонения от графика движения общественного транспорта.

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      Около 10 утра в пресс-службе КГГА сообщили, что коммунальщики уже начали расчищать дороги с помощью спецтехники. Учитывая ухудшение погоды, коммунальщики призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными во время движения по Киеву в условиях снегопада.

      Теги: Новости Киева Непогода в Украине Новости Украины Погода Киев замело снегом Снег в Украине Авто Инфографика
      Источник: 24 канал
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