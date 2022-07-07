Об этом 24 каналу рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Он подтвердил, что сейчас идет "ползучая" мобилизация военных по всей стране, в том числе студентов вузов.

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По его словам, их, вопреки закону, пытаются отправить на фронт. Кроме того, 50 первых российских заключенных отправили на украинский фронт.

Гудков объяснил, что сейчас стоит серьезная проблема перед российскими вооруженными силами – необходимость восполнить потери в живой силе.

Поскольку в целом общее количество потерь, учитывая убитых и раненых, примерно 100 тысяч. А это половина той группировки, которая была сначала вторжения в Украину. Это серьезная проблема,

– говорит он.

Оппозиционер рассказал, что вроссии сейчас прилагают очень много усилий, чтобы восполнить военные потери.

"Ведь на самом деле сегодня восстановление хотя бы численности той группировки, которая заходила в Украину в начале войны – это вопрос "жизни и смерти" путинского режима", – добавил Гудков.

Он также подчеркнул, что в российском телевидении сейчас есть новое победобесие – там говорят о бесконечных победах в Украине.

Игорь Яковенко о мобилизации в россии: смотрите видео



К слову, ранее российский оппозиционный политик Геннадий Гудков рассказал, что путин не отказывается от мобилизации, судя по сплетням, которые ходят вокруг кремля. Однако, по его словам, Путина в основном поддерживает пожилое население, но оно уже не воюет. А молодежь как раз не слишком настроена на войну и не поддерживает ее.

Оппозиционер заметил, что если украинская армия будет громить россиян на поле боя, то в кремле не исключают объявления мобилизации и прорабатывают это как реальный план.