Жительница Херсона Татьяна Голованова призналась, что в ее семье мусор сортируют уже более 2 лет. Женщина считает, что дети должны быть сознательными в будущем, поэтому привела сына с дочкой на экоэкскурсию в сортировочный центр.

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Цель экскурсии – научить обращаться с мусором

Местный сортировочный центр работает в городе в течение четырех месяцев. Там берут более 40 видов отходов, а также рассказывают как:

делать толерантные к окружающей среде закупки;

правильно прощаться с мусором.

Привычные вещи можно легко заменить на природные. Например, есть мочалка, которую делают из люфы – овоща, который выращивают на Херсонщине. Местные объяснили, что соответствующая альтернатива нравится многим, а некоторые даже акцентировали на "шелковистости" рук после ее использования.

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На ее выращивание нужны почва, вода, солнце и труд – и никаких отходов, вредных для окружающей среды, не будет.

Проблема мусора для Херсона до сих пор острая

Некоторые из горожан правила сортировки уже воплощают на практике. Мусор приносят на сортировку.

Люди приносят вторсырье – отсортированное или все вместе. На столах это можно упорядочить. Также сотрудники, менеджеры, они помогают сортировать, если кто-то пришел первый раз,

– рассказал коммерческий директор Виталий Ковба.

Отсортированный мусор отправляют на переделку или утилизацию. Однако большинство херсонского мусора все же попадает на полигон за городом. Ежедневно туда вывозят несколько тонн отходов. Поэтому проблема мусора для города достаточно острая.

В Херсоне проводят экскурсии по сортировке отходов: смотрите видео

В сортировочном центре также добавили, что самый большой запрос именно на семейные экскурсии по сортировке отходов.

Экоэкскурсии всего несколько месяцев и она постоянно набирает обороты. Все больше появляется местных, которые хотят сделать свою планету чище.