Ситуация на южном участке фронта остается динамичной и напряженной. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал в эфире 24 Канала о последствиях вражеских атак на украинские порты и разгроме оккупационной логистики.

Чем для России обернулся зерновой шантаж?

Страна-агрессор, по словам представителя УДА, на самом деле наказала сама себя за попытку устроить голодомор и заблокировать порты Большой Одессы и Дуная. Почти треть российского зернового экспорта шла через Новороссийск и близлежащие порты, которые находятся под прицелом СОУ. Сейчас полноценных отгрузок нет, а мировые цены на зерно растут.

Сегодня страны сталкиваются с проблемами накормить свое население. Таким образом, на мой взгляд, они начинают уделять больше внимания тому, что же происходит в Черном море,

– озвучил Братчук.

Спикер УДА добавил, что мировое сообщество из-за экономических последствий начинает ясно осознавать угрозу, исходящую от действий агрессора.

У многих через желудок откроются глаза на то, что Россия все-таки террорист №1 в мире. Ее нужно заставлять садиться за стол переговоров и идти на соглашение с Украиной о прекращении этой войны,

– подчеркнул Братчук.

О ситуации в портах: смотрите в видео

Что происходит с логистикой противника на Юге?

На сухопутном фронте Запорожского направления вражеская логистика находится под систематическим огневым контролем СОУ. Украинские защитники ежедневно уничтожают значительное количество специальной техники и автотранспорта россиян.

Посмотрите сводку Генштаба: по полтысячи уничтоженных в сутки автомобилей и специальной техники врага. Наши дроны активно работают. Россияне пытаются мобильными группами прикрывать свои колонны. Что-то у них получается, но все равно логистика там не является полноценной. Железнодорожный транспорт на оккупированной территории Запорожской области практически не функционирует – это пример того, как можно парализовать вражескую логистику,

– подчеркнул Братчук.

Представитель УДА отметил, что, несмотря на попытки оккупантов атаковать в районе Орехова и Степногорска, Силы обороны удерживают ключевые доминирующие высоты и не дают вражеской артиллерии обстреливать областной центр – Запорожье. На Гуляйпольском участке захватчики теряют позиции.