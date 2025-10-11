Укр Рус
11 октября, 11:16
Часть Сумщины останется без газа: в чем причина

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • В Сумской области некоторые жители временно останутся без газа.
  • В Сумском филиале "ГАЗМЕРЕЖИ" рассказали, в чем причина.

Утром 11 октября стало известно, что некоторые жители Сумщины временно останутся без газа. В частности, речь идет о жителях Ахтырки и Ахтырского района.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Сумской филиал "ГАЗМЕРЕЖИ".

Что известно о проблемах с газом на Сумщине?

В Сумском филиале "Газсети" обратились к жителям Ахтырки и Ахтырского района. Указывается, что во время выполнения плановых работ, которые осуществляло Нефтедобывающее управление "Ахтырканефтегаз", в систему газоснабжения попало неизвестное химическое вещество.

Именно поэтому часть потребителей может временно оставаться без газа,
– отметили там.

Внимание! Что делать, если у вас нет газоснабжения:

1. Переведите ручку вентиля в положение, что полностью перекрывает подачу газа.
2. Обратитесь в аварийную газовую службу – 104.

Сейчас идет работа над устранением последствий и восстановлением стабильного газоснабжения.

