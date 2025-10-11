Частина Сумщини залишиться без газу: у чому причина
- У Сумській області деякі жителі тимчасово залишаться без газу.
- В Сумській філії "ГАЗМЕРЕЖІ" розповіли, в чому причина.
Зранку 11 жовтня стало відомо, що деякі жителі Сумщини тимчасово залишиться без газу. Зокрема, ідеться про мешканців Охтрики та Охтирського району.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумську філію "ГАЗМЕРЕЖІ".
Що відомо про проблеми з газом на Сумщині?
В Сумській філії "Газмережі" звернулися до мешканців Охтирки та Охтирського району. Вказується, що під час виконання планових робіт, які здійснювало Нафтовидобувне управління "Охтирканафтогаз", у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина.
Саме через це частина споживачів може тимчасово залишатися без газу,
– зазначили там.
Увага! Що робити, якщо у вас немає газопостачання:
1. Переведіть ручку вентиля у положення, що повністю перекриває подачу газу.
2. Зверніться до аварійної газової служби – 104.
Наразі триває робота над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання.
Атаки ворога по енергетиці України: останні новини
Вночі в п'ятницю, 10 жовтня, окупанти здійснили комбіновану атаку по містах України. Вночі стало відомо, що росіяни завдають масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.
Вже зранку з'явилася інформація про пошкодження газових об'єктів у Запоріжжі внаслідок обстрілів.
Також країна-агресорка тої ночі атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Відомо, що було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
Відтак, Росія продовжує обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Зазначимо, що внаслідок комбінованого удару 10 жовтня у 9 областях були аварійні знеструмлення.