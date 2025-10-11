Зранку 11 жовтня стало відомо, що деякі жителі Сумщини тимчасово залишиться без газу. Зокрема, ідеться про мешканців Охтрики та Охтирського району.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумську філію "ГАЗМЕРЕЖІ".

Що відомо про проблеми з газом на Сумщині?

В Сумській філії "Газмережі" звернулися до мешканців Охтирки та Охтирського району. Вказується, що під час виконання планових робіт, які здійснювало Нафтовидобувне управління "Охтирканафтогаз", у систему газопостачання потрапила невідома хімічна речовина.

Саме через це частина споживачів може тимчасово залишатися без газу,

– зазначили там.

Увага! Що робити, якщо у вас немає газопостачання:



1. Переведіть ручку вентиля у положення, що повністю перекриває подачу газу.

2. Зверніться до аварійної газової служби – 104.

Наразі триває робота над усуненням наслідків та відновленням стабільного газопостачання.

