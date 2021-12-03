Российская Федерация десятилетиями культивировала целый комплекс пропагандистских антиукраинских нарративов, назначением которых была дискредитация Украины, дестабилизация и подрыв государственности нашей страны.

Читайте также Россия зовет мир на "дно"

Истоки гибридной войны

В 2013 году на фоне зарождения Революции Достоинства, в Кремле увидели шанс нанести Украине сокрушительный удар, воспользовавшись политической и социально-общественной неразберихой в стране. На это были брошены значительные силы, как внешние, так и внутренние, активизированы все ресурсы, но план, не достиг поставленной цели. Проект по захвату Украины реализовался лишь частично, ограничившись оккупацией Крыма и менее 50% территорий Луганской и Донецкой областей.

Но, начавшаяся в 2013 гибридная информационная кампания против Украины, в 2014 переросла в тотальный пропагандистский коллапс, культивирующий десятки и сотни фейков ежедневно, целью которых была дискредитация Украины на всех уровнях.

По мере того как война на Донбассе перешла от активной, горячей фазы, в состояние тлеющего анабиоза, пропаганда РФ несколько снизила интенсивность генерации фейков, но сохраняла необходимый уровень ажиотажа, по ключевым темам.

Стоит отметить, что и ключевые темы регулярно для гибридной пропаганды менялись, переходя от откровенного мусора про "распятого мальчика в трусиках" и "голодного мальчика, который ел обои в квартире, обстреливаемой карателями" до более изощрённых провокаций, в значительной степени ориентированных на внутреннего потребителя.

Но каждый раз, когда Россия преследует определённые геополитические цели, которые она намерена достигнуть посредством давления и откровенного шантажа, она не только стягивает свои войска к границам с Украиной и отдаёт распоряжение марионеткам так называемых "ДНР" и "ЛНР" усилить обстрелы на линии фронта, но и активизирует все доступные ресурсы, на всех уровнях, по тиражированию манипуляций и лжи в отношении Украины.

Новое обострение

И сейчас мы можем наблюдать именно такой вал дезинформации, дискредитирующей Украину, от российских не только СМИ, информационных сливных бачков серого сегмента, но и официальных лиц всех уровней.

Только за последние сутки, Россия реализовала две масштабные, но всё же бездарные по исполнению, информационно психологические операции.

Первым стал слив в открытый доступ, через взломанный аккаунт украинского военного, видео, якобы сделанное вблизи Прилук, на котором, якобы украинские пограничники жестоко расстреливают, якобы нелегальных мигрантов. Видео моментально было распространено не только в российском семгенте ресурсами подконтрольными ГУ ГШ ВС РФ, но и было интегрировано в украинское медиа-пространство пророссийскими площадками.

По теме Зачем Лукашенко распространяет фейки об Украине

Если это было не постановочное видео, то это видео подтверждает преступление именно беларуских пограничников и является камнем в огород от ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) именно Беларуси.

Но первичный эффект по дискредитации украинских пограничников был достигнут и определённый образ для внутреннего потребления, в первую очередь в России, был создан.

Далее, российские СМИ одно за другим стали сообщать о том, как бравое ФСБ раскрывает в России одну украинскую диверсионную группу за другой. Якобы украинские диверсанты ГУР МО и СБУ были заброшены в Россию для совершения терактов и диверсий.

Каждый украинец – под подозрением

Фактически, я ещё несколько лет назад отмечал, что каждый украинец, посещающий Россию, либо оккупированный полуостров Крым, может с легкой подачи ФСБ превратится в "диверсанта", преследовавшего некие коварные, кровавые цели. А потому, если не можете прожить без прогулок по Арбату, либо по набережной в Ялте, то на свой страх и риск можете ездить, что в Россию, что на территорию оккупированного Крыма, сколько вам угодно.

Когда внезапно вы узнаете, что вы являетесь "диверсантом" ГУР МО, не названивайте в посольство с требованием вам помочь. Посольство в лечении слабоумия бессильно…

Как бы там ни было, в России стабильно культивируют миф о том, что Украина проводит на территории РФ диверсионную деятельность, начиная от создания неонацистских организаций (в составе которых, по странному совпадению, исключительно граждане России, а сами организации являются ответвлениями более крупных российских неонацистских группировок), до подготовки неких террористических акций.

То есть, из Украины в представлении российского обывателя, продолжают рисовать образ врага. В первую очередь для того, чтобы в ситуации неких войсковых операций, агрессия России не требовала дополнительных объяснений хотя бы на внутреннем уровне.

Убогая дипломатия

В свою очередь, ещё 25 ноября Мария Захарвоа заявила о том, что Украина перешла в наступление на так называемые "ЛНР" и "ДНР" по все линии фронта. Разумеется, такое заявление не было подкреплено абсолютно никакими фактами, ведь их и быть не могло. И по состоянию на 2 декабря таковых фактов так и не появилось.

Важно Российская гибридная дипломатия погрузилась на дно

Между тем, сегодня, 2 декабря, Дмитрий Песков отметил, что: "Риторика в Киеве наводит на мысль, что руководство Украины не исключает начала боевых действий против "ЛНР" и "ДНР".

То есть, Захарова неделю назад заявила о начале наступления, а Песков сегодня его лишь не исключил?

Настолько разительного примера скармливания массам информационного фастфуда, сами массы не заметят. Россияне находятся в ожидании и неопределённости, которые густо сдабривают пропагандистскими нарративами, сеющими ненависть, агрессию и панику.

В свою очередь, это всё внутренние нарративы, для потребления именно внутри России, но есть и внешние. И к внешним относятся действия, направленные на дестабилизацию и подрыв Украины изнутри.

Пробуждение "консерв"

В январе 2021 года я опубликовал аналитический материал "Повышенная угроза вторжения России в Украину в 2021 году", который стал сбываться буквально через полтора месяца. Но, события у границ Украины весны 2021 кардинально отличались от нынешних угроз, исходящих от России. И в первую очередь, масштабом задействованных гибридных внутренних ресурсов в самой Украине.

Важно Почему Путин так боится расширения НАТО

Понятно, что нынешний информационный всплеск ИПСО против Украины, интенсивностью уровня 2014 года, направлен на формирование гибридного фона об угрозе России от Украины в виде диверсантов-террористов и, не исключено, реализации кровавой провокации, для создания "оснований" задействовать свои вооружённые силы для "усмирения" Украины – "страны-террориста".

Но одной только провокации мало, ведь Вооружённые силы Украины в 2021 году, это не ВСУ 2014 года, с которыми даже тогда российская армия не смогла справиться. Именно поэтому фактор внутреннего гибридного ресурса играет решающую роль.

Выступления религиозных организаций, находящихся под покровительством РПЦвУ, митинги на тему тарифов ЖКХ, регулярные протесты антивакцинаторов и так далее. Отчётливо видно как задействуют гибридные "спящие ячейки", "ждущих" агентов влияния, подрывают политические и общественные "консервы" как украинские, так и иностранные.

Очевидно, что Москва сейчас бросает в последний бой, так сказать, с призывом в лучших традициях советского кино "ни шагу назад за нами только Москва", практически весь имеющейся у неё в наличие как явный, так и скрытый ресурс. По сути, не жалея его и не оставляя про запас на завтра.

И можно сколько угодно рассуждать на тему, готовится ли Россия к вторжению в Украину или нет, но внешние и внутренние факты таковы, что условия для интервенции Россия старательно и настойчиво создаёт не менее комфортные, нежели в 2014 году. И в первую очередь, только от нас зависит, позволим мы ей создать идеальные условия или нет.