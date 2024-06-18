Об этом сообщил народный депутат Дмитрий Кисилевский, выступая на совещании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития относительно инструментов торговой защиты, которая состоялась 17 июня.

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Сейчас Украина ввела 35 антидемпинговых и других мер. Для сравнения, по данным ВТО США применяют 520 антидемпинговых мер, Индия – 337, Бразилия – 175, Турция – 145, Китай – 141, Аргентина – 137, ЕС – 130.

Процедуры антидемпинговых расследований в интересах украинских производителей должны быть упрощены и ускорены. Защита интересов украинской промышленности, которая налогами финансирует ВСУ, является одним из главных факторов национальной безопасности Украины. Именно поэтому в период войны любой вред экономическим интересам Украины приравнивается к нанесению вреда ее национальной безопасности. На этот вред, вызванный недобросовестным импортом, должен быть быстрый и эффективный ответ правительства,

– отметил Дмитрий Кисилевский.

17 июня на совещании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Министерство экономики Украины представило законопроекты о применении антидемпинговых, компенсационных и специальных мер в отношении импорта и представило состояние дел в сфере торговой защиты.