Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Однако самый страшный вопрос – сколько десятков тысяч украинских жизней оккупанты успеют уничтожить до падения преступного режима.
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К примеру, по словам Пионтковского, у России уже забрали из эфиров пропагандистских телеканалов израильтянина Якова Кедми, ведь он критиковал Путина, как недостаточного имперца.
Процесс распада русской верхушки начался,
– подчеркнул публицист.
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