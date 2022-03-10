Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Однако самый страшный вопрос – сколько десятков тысяч украинских жизней оккупанты успеют уничтожить до падения преступного режима.

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К примеру, по словам Пионтковского, у России уже забрали из эфиров пропагандистских телеканалов израильтянина Якова Кедми, ведь он критиковал Путина, как недостаточного имперца.

Процесс распада русской верхушки начался,

– подчеркнул публицист.

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