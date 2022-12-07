В список бизнесов, наиболее эффективно наладивших работу в новых реалиях, вошли: ОККО, "Новая почта", "Фармак", "Эпицентр", Intellias. О компаниях, которые наиболее эффективно адаптировались к работе в условиях войны, 24 канал рассказывал в своем материале.

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Как сеть ОККО наладила работу во время войны

СЕО группы компаний ОККО Василий Даниляк, комментируя ситуацию, отметил, что сеть АЗК смогла максимально быстро выстроить новую логистику поставки топлива в Украину.

У нас оставалась единственная возможность – завозить продукт через западные границы. Мы быстро отреагировали, поскольку давно имели контакты с крупными европейскими трейдерами. И уже 25 февраля мы подняли все свои связи в Европе, прозвонили поставщикам, заключили новые сделки и начали наполнять рынок горючим. Это позволило нам стабильно работать, сохранить рабочие места и сформировать прочный экономический тыл.

– рассказал Василий Даниляк.

По его словам, в первые месяцы войны компания стала одним из крупнейших импортеров горючего в Украину. Благодаря этому она смогла обеспечить нефтепродуктами и ВСУ, и волонтеров и обычных водителей. Кроме того, получать прибыль, платить в полном объеме налоги и оказывать финансовую и материальную помощь в обороне и восстановлении государства.

В частности, за январь – сентябрь 2022 года компания ОККО уплатила из своей операционной деятельности свыше 2,3 миллиарда гривен, что на 52,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Еще 1,9 миллиарда гривен перечислено в бюджет налогов и сборов от импорта горючего. То есть общая сумма отчислений превысила 4 миллиарда гривен (это составляет 0,28% всех поступлений в сводный бюджет Украины). Фактически каждый АЗК ОККО ежемесячно платит 658 тысяч гривен налогов.

Благотворительные проекты ОККО

С начала полномасштабного вторжения РФ сеть ОККО оказала помощь уже более чем на 200 миллионов гривен для бойцов ВСУ и терробороны, волонтеров, общин в деоккупированных и пострадавших от военных действий регионах. В частности:

для защитников Украины в горячих точках на ОККО бесплатно с марта готовят хотдоги и кофе;

более 100 тысяч литров горючего и 40 миллионов гривен передали на восстановление Чернигова и Киевщины;

горючим компания помогает фонду "Повернись живим" и другим волонтерским организациям.

А сейчас компания развернула инициативу "ОКО ЗА ОКО", цель которой – закупить 25 новейших разведкомплекса "ШАРК" для Вооруженных Сил Украины за 325 миллионов гривен.