Основная цель этого закона – актуализировать гимн в соответствии с современными реалиями. Музыку предлагают не менять, а лишь слова.

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Какой текст гимна предлагают сейчас

Законопроект, который внесли нардепы от" Слуги народа "Иван Юнаков и Георгий Мазурашу, предлагает следующий текст государственного гимна Украины в противовес "Ще не вмерла України":

Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

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