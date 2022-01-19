Речь идет о соглашении торговли газом для населения. Его подписали с ООО "ЙЕ Энергия" Дмитрием Фирташем.

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Что известно о соглашении

Соглашение было заключено 19 марта 2021 года, то есть на месяц раньше, чем с остальными участниками рынка. "ЙЕ Энергия" законтрактовала наибольший объем газа для бытовых потребителей – 6 миллиардов кубов. Вторую позицию на рынке получила "дочка" "Нафтогаза", ООО "ХПК Нафтогаз Украины" – 2,2 миллиарда кубов.

Этим компаниям предоставили самые низкие цены – 7,42 тысячи гривен за тысячу кубометров. В то же время другие подписали контракты с ценой от 7,9 до 8,8 тысячи гривен.

Что говорят в "Нафтогазе"

Заявили, что соглашение позволяло компаниям перепродавать "дешевый" газ бизнесу. Более того, оно создавало неоправданные кредитные риски для "Нафтогаза".

Действие контракта было приостановлено еще в октябре, но долги "ЙЕ Энергии" перед НАК по этим соглашениям не погашены до сих пор. Добавили, что благодаря расторжению указанного контракта ушли от убытков на 110 миллиардов гривен.

"Нафтогаз" реализует газ всем компаниям по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы.

Обратите внимание! В августе сообщали, что из-за облгаза Фирташа вдвое упали доходы украинской газотранспортной системы. Оператор за первое полугодие 2021 года получил 5,6 миллиарда чистой прибыли. За аналогичный период в прошлом году – 13,1 миллиарда.