Продюсер Ягольник назвал нападение на себя планируемым убийством

Украинский продюсер Александр Ягольник, на которого напали неизвестные в Киеве, рассказал, что нападавший мог хотеть убить его. Инцидент произошел около 2:00 в микрорайоне Позняки, когда Ягольник возвращался с празднования дня рождения своего брата.

Об этом сообщает ТСН.

Ранее 24 канал сообщал, что в ночь на 9 июня в Киеве ночью неизвестные напали на украинского продюсера Александра Ягольника, ранив его руку. После этого злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Во дворе у дверей дома вынырнул какой-то человек и спросил: "Ты продюсер Ягольник?" Я говорю: "Да, я". Он говорит: "Есть разговор". И это были последние слова, которые он планировал мне сказать,

– рассказал продюсер.

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По словам Ягольника, после этого его спасли только рефлексы, приобретенные во время старых занятий джиу-джитсу.

"Я заметил, что он идет на меня с ножом и машинально поставил блок. Если бы я в свое время не занимался джиу-джитсу, я бы ... Я думаю, что он планировал убийство", – сказал продюсер.

Он добавил, что получив отпор, нападавший убежал. В результате инцидента Ягольник получил глубокое ранение руки и обратился за помощью к медикам.

"Врач сказал, что если бы чуть выше, то была бы травма на всю жизнь. Зашивали вживую, без анестезии", – резюмировал продюсер.

Кто такой Александр Ягольник?

Украинский продюсер, композитор, поэт, драматург, музыкальный журналист. Был продюсером певицы Натальи Могилевской и в свое время был создателем и участником группы "Игрушки". Сейчас Ягольник называет себя идеологом бродвейских мюзиклов в Украине и жестко критикует украинских артистов, которые ездят с концертами в Россию.