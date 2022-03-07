В частности, в штабе ООС вспомнили, как на днях рассказывали о ребятах-противотанкистах из отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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Результаты работы украинских противотанкистов

Об их "горячей" встрече российских оккупантов. Вот сейчас можете увидеть один из результатов их работы,

– отметили в ООС.



Противотанкисты расправились с вражеской техникой / Фейсбук ООС

Там добавили, что такого вторсырья для металлургических предприятий Украины ребята подготовили немало. А главное – останавливаться на достигнутом результате они не собираются. Потому дальше будет.



Техника россиян превратилась в металлолом / Фейсбук ООС

Отметим, что украинские военные и представители территориальной обороны беспощадно уничтожают всю вражескую технику, которая встречается им на пути, а также собирают "трофеи".

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