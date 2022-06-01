Они могут сопровождать украинские танкеры с зерном. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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По его словам, Россия планирует взорвать мировую продовольственную безопасность путем блокады украинских портов и танкеров с зерном. Поэтому могут больше всего пострадать страны Африки.

Также в результате таких действий страны-агрессоры возможна дестабилизация ситуации. В частности, новые волны беженцев в Европейский Союз. Ермак отметил, что в обмен на разблокировку портов Россия требует снятия санкций, однако это только шантаж.

Наиболее действенный способ – военные конвои стран-партнеров, которые смогут сопровождать украинские танкеры с зерном,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Продовольственный кризис на фоне агрессии России: что известно

В мире уже сейчас ощущают последствия развязанной Россией войны против Украины для глобальной продовольственной безопасности. Блокада украинских портов и минирование морских путей делают невозможным экспорт украинской сельскохозяйственной продукции прошлых урожаев.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что при отсутствии нового украинского урожая из портов в мире будет продовольственная паника. Сейчас международные партнеры переплачивают за зерно.

В Верховной Раде сообщили, что Россия уже похитила около 400 тысяч тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик в мае сообщил, что в портах Украины из-за войны заблокировано почти 4,5 миллиона тонн зерна, а железной дороги недостаточно для экспорта.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над организацией международной операции по безопасному экспорту зерна Черным морем, возглавляемой ООН.

Владимир Зеленский сообщил, что Словакия готова создать новые маршруты и хабы по экспорту аграрной продукции из Украины.

Российские пропагандисты пытаются убедить весь мир , что глобальный продовольственный кризис повлекла за собой не развязанная Россией война, а санкции Запада, которые ввели против страны-агрессорки.

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