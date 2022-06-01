Они могут сопровождать украинские танкеры с зерном. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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По его словам, Россия планирует взорвать мировую продовольственную безопасность путем блокады украинских портов и танкеров с зерном. Поэтому могут больше всего пострадать страны Африки.

Также в результате таких действий страны-агрессоры возможна дестабилизация ситуации. В частности, новые волны беженцев в Европейский Союз. Ермак отметил, что в обмен на разблокировку портов Россия требует снятия санкций, однако это только шантаж.

Наиболее действенный способ – военные конвои стран-партнеров, которые смогут сопровождать украинские танкеры с зерном,
– подчеркнул глава Офиса Президента.

Продовольственный кризис на фоне агрессии России: что известно

  • В мире уже сейчас ощущают последствия развязанной Россией войны против Украины для глобальной продовольственной безопасности. Блокада украинских портов и минирование морских путей делают невозможным экспорт украинской сельскохозяйственной продукции прошлых урожаев.
  • В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что при отсутствии нового украинского урожая из портов в мире будет продовольственная паника. Сейчас международные партнеры переплачивают за зерно.
  • В Верховной Раде сообщили, что Россия уже похитила около 400 тысяч тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
  • Представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик в мае сообщил, что в портах Украины из-за войны заблокировано почти 4,5 миллиона тонн зерна, а железной дороги недостаточно для экспорта.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над организацией международной операции по безопасному экспорту зерна Черным морем, возглавляемой ООН.
  • Владимир Зеленский сообщил, что Словакия готова создать новые маршруты и хабы по экспорту аграрной продукции из Украины.
  • Российские пропагандисты пытаются убедить весь мир , что глобальный продовольственный кризис повлекла за собой не развязанная Россией война, а санкции Запада, которые ввели против страны-агрессорки.

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