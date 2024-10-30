Об этом президент Украины рассказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает 24 Канал.

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От чего зависит ситуация на фронте в Украине

Владимир Зеленский отметил, что Украина и партнеры заключили много соглашений относительно военной помощи. Поэтому он отметил, что каждая сторона для улучшения ситуации на фронте просто должна выполнять свою работу.

Потому что если ты дал слово, ты должен его соблюдать. Не более, но и не менее. Это правило войны. Ты должен рассчитывать на очень конкретные вещи в очень конкретное время. Иначе ты не сможешь управлять этой ситуацией. Ты не сможешь контролировать линию обороны. Не сможешь обезопасить людей, не сможешь подготовиться к зиме. Даже во время войны можно подготовиться, если каждый будет выполнять свою работу,

– сказал президент.

Украинский лидер отметил, что защита Украины на сегодня – это совместная работа как нашего государства, так и партнеров. Зеленский также упрекнул партнеров, что те иногда не выполняют свое обещание.

"Например, когда страна НАТО сказали, что на сегодня мы не готовы видеть Украину в НАТО из-за войны и не готовы сделать более решительные шаги в этом направлении. Но мы готовы предоставить вам, например, шесть – семь систем, которые защитят ваше небо. Нельзя сравнивать эти вещи. На сегодня мы не получили этого количества. Если до сих пор мы этого не получили и не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон, который уже начался в Украине... то что можно сделать?" – отметил Зеленский.

В чем еще упрекнул Зеленский партнеров по помощи

Зеленский подчеркнул, чтобы Россия не захватывала или делала качество шаги вперед на Востоке нашего государства, каждый из союзников должен выполнять свою работу.

Вы рассчитываете на резервы, вы рассчитываете на специальные бригады, вы рассчитываете на определенную технику. И если вы получили 10% от всего пакета, который даже уже проголосован (Конгрессом США – 24 Канал)... это не смешно,

– сказал украинский лидер.

Зеленский также отметил, что если все происходит так, как запланировали с партнерами, это "не просто сумасшедший план, это общее понимание".

В контексте того, что Украине надо делать дальше с продвижениями России, Зеленский отметил, что надо просто жить, выживать, бороться, конечно, думая прежде всего о людях, в потом о земле.

"И поэтому у них есть шаги вперед, потому что когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет один к восьми, конечно, встает выбор, остаться, то есть погибнуть, или сделать несколько шагов на высшие точки и контролировать это и спасать жизни", – рассказал Зеленский.