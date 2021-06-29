Президент Владимир Зеленский говорит, что все эти годы в Украине существует только один незакрытый вопрос. Речь идет о государственном символе, который предусматривает Конституция, но которого до сих пор не существует, – большой герб Украины.

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"В течение ноября и декабря 1991 года на депутатских комиссиях высказывались опасения, что Большой герб просто заговорят. Тогда ситуация была сложной: коммунистическое большинство в Верховной Раде, реваншистские настроения. В качестве запасного компромиссного варианта предложили сделать его малым гербом. Надеялись, что потом когда-то будет Бльшой герб, чтобы просто оно прошло", – сказал геральдист и соавтор Малого герба Украины Андрей Гречило.

Законопроект Зеленского не имеет оценки экспертов

Чаще всего вопрос принятия Большого герба поднимали как элемент предвыборных обещаний политических партий. Впрочем, ожил он при президентстве Владимире Зеленском. В августе 2020 года вновь возобновился конкурс. Выиграл такой эскиз.



Эскиз, победивший в 2020 году / Фото Александр Ткаченко

Однако в Комиссии государственных наград и геральдики, действующей при президенте, удивились заявлению Зеленского, ведь законопроект не видели.

"Подобный законопроект, который инициирует Офис президента, должен был бы пройти через ту комиссию, хотя для экспертной оценки. Это для меня 28 июня было неожиданностью. То есть, я не знаю, кто составлял этот законопроект и кто его предлагал. Внутри самого Офиса эту вещь не пропускали через профессиональную среду", – отметил Андрей Гречило.

Зеленский подал старый эскиз

В законопроекте Зеленский подал не тот эскиз, который выиграл последний конкурс, а тот, который согласовали еще во времена Виктора Ющенко.

"Это не будет тот вариант, который выбрала конкурсная комиссия 2020 года. Это все-таки будет тот вариант, который согласовали, если я не ошибаюсь еще в 2008 году, где лев и казак, и именно его и будут выносить на голосование", – рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.



На сайте Верховной Рады появился другой герб / rada.gov.ua

Что изображено на эскизе

Знак княжеского государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины).

Великокняжеский венец (корона) Ярослава Мудрого.

Лев (герб Галицко-Волынского княжества).

Воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Почему спешит президент

Эксперты предполагают, что такая спешка со стороны Зеленского обусловлена 30 годовщиной Независимости Украины.

В этом году 30 годовщина Независимости Украины и, скорее всего, Офис президента пытается успеть к этой дате. Хотят символически принять законопроект или сделать так, чтобы Верховная Рада рассмотрела его именно в 30 год Независимости Украины,

– пояснил политолог Владимир Фесенко.

Теперь Верховная Рада должна предварительно одобрить законопроект и во время следующей сессии собрать конституционное большинство – 300 голосов за утверждение Большого герба Украины. Правда, дискуссии о том, действительно ли Большой Герб нужен Украине, до сих пор идут, ведь большинство стран имеет лишь малый герб.