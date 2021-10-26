Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Проект утвердил Кабмин Арсения Яценюка в 2015 году и известен он был как "Стена".

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Изначально планировали завершить работы в 2018 году. Однако, говорят в ГПСУ, в план постоянно вносили изменения согласно реальному финансированию.

Как изменялось финансирование проекта:

  • Размер первоочередной стоимости работ составлял 4 миллиарда гривен.
  • В течение 2015–2020 годов из госбюджета было выделено 2,1 миллиарда гривен, которые были реализованы в полном объеме.
  • В 2021 году предусмотрено выделение 338 миллионов.

Надлежащего обустройства требует вся граница Украины

Надлежащего обустройства требует вся государственная граница Украины и во всех направлениях, от этого зависит уровень пограничной безопасности. Конечно, развитию участков с Россией, Беларусью и центральному участку украинско-молдавской границы уделяется первостепенное внимание,
– объяснил Демченко.

Спикер ГПС добавил, что был разработан проект Концепции государственной целевой правоохранительной программы обустройства государственной границы на период до 2024 года. Однако пограничники не знают, заложили ли необходимые средства в госбюджет-2022.

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Главное о проекте "Стена"

Работы по проекту "Стена" выполнялись на территории Харьковской, Луганской и части Черниговской области. Что сделано:

  • обустроено 403 километра противотранспортного рва;
  • построено 332 километра рокадной дороги;
  • есть почти 150 переходов дороги через овраги;
  • 100 км металлического забора;
  • обустроено 62 километра заграждения из спирали "Егоза";
  • развернуто и обустроено 11 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации;
  • выполнялись работы по реконструкции пограничных подразделений.