Проект госбюджета на 2020 год внесли в Раду: сколько и на что предусмотрено

Кабинет Министров 15 сентября внес в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год. А в течение 2 недель Кабмин также представит в парламент программу деятельности правительства.

Проект закона на 2020 год от 15 сентября "О государственном бюджете Украины на 2020 год" вынесен на рассмотрение парламента. Текст документа на сайте Рады пока отсутствует.

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"Мы сегодня в парламент подаем первый проект бюджета, чтобы депутаты могли на него посмотреть. В течение 2 недель должны подать в ВР программу деятельности правительства", – заявил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

При этом он уточнил, что до 2 ноября правительство рассчитывает внести в проект бюджета коррективы, согласно обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Гончарук также отметил, что текущий вариант госбюджета отменяет дотации агропредприятиям в пользу поддержки малых фермеров.

Что заложено в проект госбюджета на 2020 год?

Расходы на национальную безопасность увеличены на 33,8 миллиарда гривен и составят 245,8 миллиарда гривен.

Финансирование Пенсионного фонда – 172,6 миллиарда гривен.

На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрено 74,4 миллиарда гривен, из которых 69,7 миллиарда гривен – Дорожный фонд.

Расходы на поддержку энергетической независимости запланированы в размере 2 миллиардов гривен.

Ранее Гончарук сообщал, что проект госбюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном предыдущим правительством (прогноз роста ВВП 3,3%), однако за следующие 2 месяца эти цифры будут скорректированы.

Кто и как утверждает государственный бюджет Украины?

Законопроект о государственном бюджете на год создает Министерство финансов. Затем документ выносится на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым в законопроект могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.