Профессия мечты: столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу

"Пусть будет проклят тот день, когда я решила учиться музыке и выучилась на учителя музыки, – эмоционально говорит пожилая дама-преподаватель в музыкальной школе, – закончила бы МГУ, жила бы сейчас как человек".

Одета средне-плохо. Конечно, сейчас в ней не угадывается ни в чем потенциальный выпускник МГУ и состоятельный человек, которым она могла бы стать при чуть других обстоятельствах.

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Из компании женщин-учителей самые везучие те, кто за мужем и удачно замужем, кто может носить тонкие колготки, а не прятать колготы со стрелками под брюками всю зиму, у кого одежда и обувь по сезону, кто может покупать для души сладости и не чувствует тотальной и давящей бедности.

А рядом соблазнительный рынок, изобилующий всем – для души, для любого запроса и на любой бюджет. И находясь среди тех, кто тотально беден, кажется, что весь мир без просвета и светлых пятен, потому что жить, а не выживать на эту зарплату невозможно...

Для тех, кто молод, кто живет короткими отрезками, все чуть проще. Всегда есть иллюзия удачно выйти замуж, удачно найти работу, удачно уехать или удачно вернуться.

Мой знакомый с огромной гордостью рассказывает мне о том, что его дочь-студентка нашла работу продавца в торговом центре. Да, учиться она теперь не может, потому что все время в торговом центре на работе, но уже сейчас она купила себе кое-что из одежды сама, а остальное и ее маникюр оплачивает ее парень. И мой знакомый счастлив – дочь имеет и парня, и работу, и средства существования, и перспективу выйти замуж хотя бы в модный сейчас гражданский брак. И отец охотно рассказывает всем желающим слушать, как удачно складывается жизнь его дочери-студентки, шансы которой вернуться на студенческую скамью равны нулю, а найти работу по специальности чуточку выше нуля.

Почему? Да потому, что попробовав обеспечивать себя, вернуться к стипендии в 1445 рублей как основному доходу мало кто согласится. И в возрасте 18-20 лет в этом уже сейчас мало кто видит смысл. "Я найду работу и без диплома", – уверено говорит знакомый студент. "Сейчас диплом вообще не нужен", – вторит ему знакомый.

Наверное, так было и раньше, но сейчас работа и образование идут часто в параллельных плоскостях. Как то, что должно приносить доход и существует про запас и для родителей. Приятельница говорит мне с огромной гордостью: "Моя дочь закончила курсы маникюра, и сейчас у нее свой бизнес". Крыть это мне нечем, потому что круче такого расклада по представлению моей знакомой быть ничего не может. Дочь принимает на дому, имеет уже свою клиентскую базу, а диплом о высшем образовании был получен для мамы и заперт в шкафу на годы и десятилетия. Конечно, она не хочет уже никогда работать менеджером и получать маленькую зарплату, как не хочет работать на кого-то по графику.

Мир, вероятно, сошел с ума. Столько сил и времени, чтобы покрывать ногти лаком, столько усилий ради того, чтобы запереть диплом в шкафу. Но сейчас так и происходит. Можно быть бедным учителем музыки, работая по диплому и призванию и чувствовать, что самая большая ошибка в жизни была в том, что когда-то ты полюбил музыку.

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