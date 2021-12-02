Спикер Руслан Стефанчук ранее отметил, что в этом году не видит предпосылок для "бюджетной ночи". В то же время, если процесс затянется, спикер имеет варианты. В частности, может идти речь об изменении календарного графика парламента.

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Я хочу, чтобы мы пошли по плану "А", так, как это делается в нормальных цивилизованных странах, и Украина получила прогнозируемый Бюджет на следующий год,

– сказал Стефанчук.

Спикер подчеркнул: важно, чтобы Украина получила бюджет на 2022 еще до Нового года. Это очень важно, в частности, для органов местного самоуправления. Они должны скорректировать свои местные бюджеты и принять их. По словам Стефанчука, самую важную работу уже проделали.

Политик выразил надежду, что народные депутаты найдут консенсус по основным вопросам. Четкие приоритеты на следующий год уже определены.

Обратите внимание! Проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год Рада приняла еще 2 ноября. "За" проголосовали 273 народных избранника.

Сообщение Тараса Мельничука:

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год (реестр №6000 от 15.09.2021).